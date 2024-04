Delegação do Athletico-PR desembarca no Uruguai para duelo pela Sul-Americana

A delegação do Athletico-PR desembarcou, no final da tarde desta terça-feira, em Montevidéu, capital do Uruguai. O Furacão viajou ao país em decorrência do jogo contra o Danubio, válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. As duas equipes entram em campo no Estádio Centenário a partir das 19h (de Brasília) desta quarta-feira.

A delegação embarcou rumo ao Uruguai no período da tarde. Mais cedo, pela manhã, o elenco treinou para ajustar os últimos detalhes antes do confronto.

O Athletico-PR busca voltar ao Brasil com mais três pontos na competição. Uma vitória encaminharia a classificação ao mata-mata, visto que o Furacão venceu as duas primeiras partidas. A equipe lidera o Grupo E com seis pontos.