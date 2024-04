Em casa, Roma é superada pelo Bologna e volta a perder no Italiano após sete jogos

Nesta segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu o Bologna no Stadio Olimpico e foi derrotada por 3 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Sardar Azmoun, enquanto El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers balançaram as redes para os visitantes.

Assim, com o resultado negativo, a Roma interrompeu a sequência de sete jogos sem perder no Campeonato Italiano (cinco vitórias e dois empates). Deste modo, ficou estacionada na quinta colocação, com os mesmos 55 somados, desperdiçando assim a chance de diminuir a diferença para o Bologna, quarto colocado que chegou aos 62 pontos.

O próximo jogo da Roma será no próximo domingo, contra o Napoli, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 13 horas (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. Pelo lado do Bologna, a equipe também retorna aos gramados no domingo, pelo Italiano. Dessa vez, a bola rola às 10 horas (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara.