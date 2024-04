Paulinho lamenta falta de eficiência do Corinthians na derrota para o Juventude em Caxias do Sul

O volante Paulinho lamentou a falta de eficiência do Corinthians na derrota para o Juventude nesta quarta-feira, por 2 a 0, no estádio Alfredo Jaconi. O Timão teve oportunidades para abrir o placar, mas viu os mandantes levarem a melhor em Caixas do Sul, pela segunda rodada do Brasileirão.

"O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. Foi falado antes que seria difícil, tínhamos que entrar com atenção e se tivéssemos oportunidade, era para fazer o gol. Não fizemos, agora temos que rever coisas e melhorar o mais rápido possível", comentou Paulinho ao Premiere, após a partida.

Logo no começo do segundo tempo, o atacante Yuri Alberto ficou cara a cara com Gabriel Vasconcelos, mas chutou em cima do goleiro. Na sequência, o Juventude marcou seus dois gols, que contaram com colaboração de Cássio.