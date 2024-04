Derrotado na Bahia, Fluminense sofre com altos e baixos em 2024

Após estrear com empate no Brasileirão contra o RB Bragantino em casa, o Fluminense foi derrotado pelo Bahia na noite da última terça-feira e segue sem vencer na competição. A equipe de Fernando Diniz vive momento de instabilidade na temporada, na qual já foi até mesmo campeã.

Apesar de não ter vencido nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e ter sido eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca para o Flamengo, o Fluminense bateu a LDU de Quito, do Equador, no fim de fevereiro e conquistou o título inédito da Recopa Sul-Americana.

O time das Laranjeiras também está em situação favorável na fase de grupos da Libertadores, liderando o Grupo A com quatro pontos. O atual campeão da Glória Eterna empatou com o Alianza Lima, no Peru, e venceu o Colo-Colo, no Maracanã.