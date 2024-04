CBB anuncia saída do técnico Gustavinho da Seleção masculina de basquete

Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou a saída de Gustavinho do cargo de treinador da Seleção masculina de basquete. A decisão foi tomada em comum acordo.

A passagem de Diego Jelailate como Diretor Técnico de Seleções masculinas também foi encerrada. Para o lugar dele, foi definido Victor Mansure, que já ocupava o cargo de Gerente de Seleções e atuou na NBA e na Fiba.

Segundo o comunicado da CBB, o anúncio do novo técnico para a disputa do Pré-Olímpico de Riga no mês de julho, será em breve. A Seleção busca voltar às Olimpíadas após oito anos.