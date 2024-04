Cássio reconhece falha na derrota do Corinthians para o Juventude: "Passe muito ruim"

O goleiro Cássio foi o principal personagem na derrota do Corinthians para o Juventude, nesta quarta-feira. O ídolo do Timão reconheceu que falhou no segundo gol da equipe de Caxias de Sul e já pediu reação da equipe no próximo compromisso, contra o Red Bull Bragantino.

No segundo tento anotado pelo Ju, Cássio errou na saída de bola e entregou a posse para os adversários, que não tiveram dificuldade para ir às redes com Lucas Barbosa. Alguns torcedores também questionaram seu movimento no primeiro gol, marcado por Jean Carlos.

"O primeiro tempo foi equilibrado, no segundo tivemos a oportunidade e acabamos não fazendo. No segundo gol eu acabei errando, dei um passe muito ruim para o Félix, eles roubaram a bola e fizeram o gol. Tivemos erros capitais que originaram a nossa derrota", comentou Cássio após a partida, em contato com repórteres.