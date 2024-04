Auxiliar do Corinthians avalia desempenho do time após derrota para Juventude: "Foram mais competitivos"

"Apesar de ter finalizado apenas duas vezes em direção ao gol, nós tivemos pelo menos três grandes chances de gol. No início do segundo tempo, com o Yuri, cabeceio do Romero, no escanteio, e outra finalização na área, do Yuri. Essa eficiência é importante para ganhar qualquer jogo. Infelizmente hoje, não fomos felizes nesse tipo de situação e eles foram mais felizes nas oportunidades que tiveram", acrescentou Lazaroni.

O técnico António Oliveira voltará a assumir o Timão contra o Red Bull Bragantino, na próxima rodada. O treinador ficou de fora nesta quarta pois cumpriu suspensão, já que foi expulso na estreia, contra o Atlético-MG.

O duelo contra o Massa Bruta, no próximo sábado, será mais uma oportunidade do Corinthians vencer seu primeiro jogo no Brasileiro. A equipe está em 15º na liga nacional, com apenas um ponto conquistado (um empate e uma derrota).