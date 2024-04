Escalação: com retorno de dupla e sem James, São Paulo fecha preparação para enfrentar o Flamengo

O São Paulo está pronto para o jogo contra o Flamengo, que ocorre nesta quarta-feira, no Maracanã. Nesta manhã, a equipe encerrou a preparação para o duelo e embarcou com destino ao Rio de Janeiro. O técnico Thiago Carpini terá duas novidades entre os relacionados.

Recuperados de lesão, o atacante Ferreirinha e o lateral esquerdo Patryck estão à disposição do comandante. Já Luiz Gustavo e Moreira, em fase final de tratamento, seguem aprimorando a forma física.

Apesar de contar com retornos, Carpini terá desfalques importantes para o embate diante do Rubro-Negro. O meio-campista James Rodríguez sentiu a coxa no treino da última segunda-feira e fica de fora da partida. O colombiano se junta a Lucas, Rafinha e Wellingto Rato, também machucados.