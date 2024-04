Com Manoel, Fluminense divulga lista de relacionados para duelo contra o Bahia

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida de hoje! ?? pic.twitter.com/KwLLgyrLpi

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2024

Felipe Melo e Marcelo, titulares na estreia contra o RB Bragantino, são poupados e ficam de fora do confronto diante do Bahia.

O Fluminense busca conquistar a primeira vitória na competição, após empatar em 2 a 2 com o Massa Bruta, no Maracanã. Mesma situação do Bahia, que estreou com derrota para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio.

Confira os 24 atletas relacionados para o duelo diante do Bahia

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;