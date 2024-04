Medel viaja ao Chile e vira dúvida para o Vasco contra o Bragantino

O Vasco se prepara para encarar o Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão, com o técnico Ramón Díaz tendo que lidar com um problema. Isso porque o zagueiro Medel foi liberado para viajar ao Chile.

Medel foi para seu país para acompanhar a situação da mãe, que vem sofrendo com um problema de saúde. O Vasco não informou se o zagueiro voltará a tempo de viajar para o interior paulista com a delegação.

Com isso, João Victor passa a ficar de sobreaviso. Contra o Grêmio, o jogador entrou na vaga de Medel no segundo tempo. Outra opção pode ser a entrada do paraguaio Rojas.