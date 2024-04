Com Mbappé no banco, PSG empata com lanterna no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain empatou com o Clermont neste sábado em 1 a 1, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Francês. A equipe parisiense começou a partida com os reservas por conta do confronto com o Barcelona pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Os principais jogadores, como Kylian Mbappé e Marquinhos, entraram somente no segundo tempo.

Com o resultado, os mandantes ocupam a liderança da competição, com 63 pontos em 28 jogos, 13 a mais que o segundo colocado Stade Brestois, que ainda joga na rodada. Já os visitantes ocupam a lanterna da tabela, com 22 pontos.

O PSG recebe o Barcelona na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília) pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Na Ligue 1, a equipe comandada por Luis Enrique entra em campo somente no dia 21 de abril, contra o Lyon, no Parque dos Príncipes.