James Rodríguez volta a disputar uma Libertadores após 14 anos

Naquela edição do campeonato, James Rodríguez foi um dos grandes destaques do Banfield. Apesar de a equipe ter sido eliminada ainda nas oitavas de final, o meia esteve em campo nos oito jogos e balançou as redes cinco vezes.

Classificação e jogos Libertadores

O Banfield estava no Grupo 6, ao lado de Nacional-URU, Deportivo Cuenca-EQU e Club Atlético Morelia-MEX. James Rodríguez foi titular em todos duelos e estreou na Libertadores contra o time mexicano, marcando o primeiro gol na vitória por 2 a 1 de sua equipe.

Na segunda rodada, desta vez contra o Deportivo Cuenca, o colombiano não decepcionou e foi às redes novamente para fechar a goleada do Banfield por 4 a 1. Mas foi contra o Nacional, pela terceira rodada da primeira fase, que foi decisivo: deixou tudo igual no placar e fez o gol da virada. No entanto, mais tarde naquela partida, a equipe argentina acabou sofrendo o empate em 2 a 2.

Depois do embate contra o Nacional, o Banfield sofreu uma queda de desempenho, o que também afetou James. O meia não participou de gols por três jogos seguidos. Com isso, o clube argentino avançou ao mata-mata na segunda posição, com 11 pontos - foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

Nas oitavas de final, o ex-time do jogador enfrentou o Internacional. Foi justamente no duelo de ida contra o rival brasileiro que o atleta voltou a balançar as redes, abrindo o marcador para o Banfield no triunfo de 3 a 1 sobre o Colorado.

No entanto, no jogo de volta, tudo desandou. James Rodríguez começou no 11 inicial da equipe argentina, mas acabou sendo expulso aos 37 minutos da segunda etapa ao receber o segundo cartão amarelo. No fim, o Banfield foi eliminado pelo Inter, que venceu por 2 a 0 e passou pelos gols fora de casa.