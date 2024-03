Leila acredita que Palmeiras não precisa contratar substituto para Endrick: "Nosso time está completo"

Joia do Palmeiras, o atacante Endrick se junta ao Real Madrid em julho deste ano, quando completa 18 anos. Mesmo com a saída de um importante jogador, atualmente titular do Verdão, a presidente do clube, Leila Pereira, não vê a necessidade da contratação de um substituto para o camisa 9.

"O Palmeiras está sempre atento ao mercado. Eu acho que nós não precisamos (de um substituto para Endrick), mas eu sempre ouço a minha comissão técnica, meu diretor de futebol. Para mim, nosso time está completo, mas se encontrarmos alguém que venha colaborar para que nosso time fique cada vez mais forte, estamos de portas abertas. Mas, para mim, para a presidente Leila Pereira, não tem necessidade nenhuma", disse em entrevista à TNT Sports.

Nessa temporada, o Palmeiras contratou o volante Aníbal Moreno, o lateral esquerdo Caio Paulista e os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro. Além disso, o meia Rômulo, atualmente disputando o Paulistão pelo Novorizontino, se juntará ao Verdão após o Estadual.