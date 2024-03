"Decisões sobre futebol do Bahia cabem ao Grupo City", diz presidente Emerson Ferretti

Presidente da associação civil do Bahia, Emerson Ferretti detalhou como funciona o negócio do clube com o Grupo City, fechado em maio de 2023, um projeto onde quem manda no futebol é investidor.

"Uma das nossas obrigações é fiscalizar o cumprimento do contrato, mas a deliberação em relação ao dia a dia do futebol é do Grupo City; a gente acaba participando muito pouco nessa tomada de decisão referente a contratações, referente a investimento. As pessoas que comandam a SAF do Bahia se reportam diretamente a Manchester, onde é a sede do Grupo City", afirmou Ferretti à CNN.

O Bahia é o décimo terceiro clube que o Grupo City administra ao redor do mundo e, de acordo com o dirigente do Tricolor de Aço, pela negociação, o clube teve sua dívida milionária liquidada.