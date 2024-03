Com outros dois centroavantes no elenco, Juan pode perder espaço no São Paulo na sequência da temporada

O São Paulo segue com os preparativos para a estreia na Copa Libertadores. Para a competição deste ano, o técnico Thiago Carpini poderá contar com três centroavantes: Jonathan Calleri, André Silve e Juan. No entanto, este último pode acabar perdendo espaço ao longo da temporada.

Calleri é titular indiscutível do São Paulo e faz um bom início de 2024, com três gols marcados e duas assistências em 11 jogos disputados. Para fazer sombra ao argentino e agregar ainda mais ao grupo, o clube trouxe o atacante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães-POR.

André Silva foi anunciado pela equipe do Morumbi no dia 5 de março, mas pôde fazer sua estreia apenas duas semanas depois, no duelo das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. Com a lesão de Calleri, o atleta foi titular, deixou boas impressões e foi aprovado por Carpini.