Acordo com o São Paulo para evitar suspensões após clássico gera mal-estar no TJD

Dentro do acordo estabelecido, Belmonte gravou um pedido de desculpas pela ofensa, pagou uma multa de R$ 50 mil e ficou proibido de comparecer aos jogos do São Paulo até o final do Paulistão. A equipe comandada por Thiago Carpini acabou eliminada nas quartas de final após perder nos pênaltis para o Novorizontino, no Morumbi.

O acordo homologado entre o São Paulo e o TJD-SP gerou mal-estar interno entre procuradores e auditores. O incômodo se deve ao fato de o procurador-geral Wilson Marqueti Júnior ter conversado diretamente com o clube antes mesmo de a denúncia ser formalmente oferecida e também pelo trato feito em relação a Carlos Belmonte, visto como irregular.

Quando uma denúncia é encaminhada pelo departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) para o TJD-SP, o correto é a Secretaria do Tribunal realizar um sorteio para definir o procurador do caso, que deve ler a súmula e oferecer a acusação. No episódio envolvendo os personagens do São Paulo, não houve sorteio, e que o caso foi direcionado para o procurador Rodnei Jericó da Silva.

Mesmo com Rodnei sendo o responsável pelo caso na Comissão Disciplinar, o acordo com o São Paulo, que livrou os envolvidos de prováveis suspensões no Paulista, foi combinado diretamente entre o departamento jurídico do clube e o procurador-geral Wilson Marqueti Júnior, antes mesmo de Rodnei oferecer a denúncia oficialmente. A medida é vista como questionável do ponto de vista processual, já que o acordo foi elaborado primeiro com uma instância superior em relação à Comissão Disciplinar.

Antonio Assunção de Olim, presidente do TJD-SP e deputado estadual (Progressistas), confirmou à reportagem que o procurador-geral "fez tudo" e recebeu uma sinalização positiva para seguir com o acordo no Pleno.