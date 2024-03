Após vitória do Botafogo, Rafael celebra volta aos gramados: "Espero poder ajudar"

FIIIIIIIM DE JOGO! ???

Com gols de Tiquinho (2), Júnior Santos e Yarlen, Botafogo goleia o Boavista em Saquarema. Grande partida, Fogão! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/XwibfYp5os

? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 28, 2024

"O Fábio pede foco em cada jogo. Estamos pensando em ganhar cada jogo. Só na técnica não adianta hoje em dia", declarou.

O Botafogo volta a enfrentar o Boavista neste domingo, no Nilton Santos. O Alvinegro pode perder por até três gols de diferença para ficar com o título, que vai garantir a equipe na Copa do Brasil de 2025.