Santos tenta afastar números negativos na Neo Química Arena para chegar à final do Paulistão

Para atuar na Arena, ficou acordado que o Alvinegro Praiano arcará com os custos operacionais do jogo, que deve girar em torno da casa dos R$ 800 mil. Mas mais do que isso, o Timão exigiu ao Peixe o pagamento de um aluguel de aproximadamente R$ 700 mil.

Por ser semifinal, a renda do duelo vai ser dividida entre Santos e Red Bull Bragantino.

Diretores de Corinthians e Peixe realizaram uma vistoria no estádio. As partes assinaram um termo, deixando claro que qualquer cadeira quebrada ou estrutura danificada por santistas será custeada pela diretoria do Peixe. Pela rivalidade entre os clubes, há um temor de que isso ocorra.