Vasco fará entrevistas para escolher novo diretor após saída de Mattos

"Nós queremos um Vasco competitivo e isso passa por termos profissionais capacitados em toda a função. A saída do Mattos foi recente e por isso estamos trabalhando, mas com eficiência e sem desespero", disse Lúcio.

A saída de Alexandre Mattos teve como estopim a eliminação no Campeonato Carioca, que veio com a derrota de 1 a 0 para o Nova Iguaçu no domingo passado, no Maracanã. O time já tinha sofrido para eliminar o Água Santa, nos pênaltis, na segunda fase da Copa do Brasil.