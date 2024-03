Com sombra no banco, João Paulo afasta fantasma dos pênaltis e vira herói em classificação do Santos

O goleiro João Paulo viveu uma noite para lá de especial no último domingo, diante da Portuguesa, na Vila Belmiro. Decisivo para a classificação do Santos às semifinais do Campeonato Paulista, o jogador afastou um antigo fantasma e se transformou no herói do clube.

Unanimidade dentro da equipe ao longo dos últimos anos, o arqueiro começou a ser questionado pela torcida após o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores passaram a criticá-lo por algumas falhas na hora de sair do gol e, principalmente, por um fator específico: o mau retrospecto nos pênaltis.

O baixo índice de João Paulo nas penalidades já incomodava os santistas. Havia até quem pedisse para o jogador ser colocado no banco de reservas. A chegada de Gabriel Brazão, novo reforço para fazer sombra ao titular, colocou mais pressão sobre o arqueiro.