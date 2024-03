Presidente do Corinthians vê logística favorável, mas grupo "complicado" na Sul-Americana

Os grupos da Copa Sul-Americana foram definidos na noite desta segunda-feira, em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, analisou a chave do time.

De acordo com o mandatário, a logística está favorável, mas por conta dos adversários o grupo promete ser complicado.

"Eu gostei muito da logística, foi muito importante. O grupo é muito complicado. A gente sabe que o futebol está cada vez mais complicado, mais competitivo. Em termos de logística, foi muito bom", disse à ESPN.