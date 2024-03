Auditoria das contas do Corinthians não será feita pela Ernst & Young

? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/qWUt8X7leV

Assim como explicou a nota oficial do anúncio da parceria, dia 4 de janeiro, a Ernst & Young entrará neste processo "como empresa responsável por projetos de consultoria e planejamento estratégico do clube para os próximos três anos. A empresa vai assessorar o clube em diversos pilares estratégicos (...)".

Apesar de também executar auditorias no mercado, no Corinthians a Ernst & Young vai oferecer uma consultoria, uma assessoria para estabelecer metas e parâmetros, além de analisar contratos e desenhar a situação do clube. As execuções das sugestões dadas pela empresa dependerão das ações dos diretores de Augusto Melo.

O Corinthians pode, sim, no futuro, tentar contratar a Ernst & Young para auditar as contas do clube. Empresas deste porte, no entanto, costumam aceitar este envolvimento com clubes de futebol após, no mínimo, dois ou três anos de parceria e consultoria.

O balanço finaneiro de 2023, da gestão Duilio Monteiro Alves, vai ser exposto nas próximas semanas após a auditoria da RSM Global, empresa parceira do Corinthians há seis anos e que também deve auditar as contas de Augusto Melo na temporada 2024.