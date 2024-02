Giro dos Estaduais: Bahia vence com gol de Everton Ribeiro, e Fortaleza ganha a terceira seguida

? TBC pic.twitter.com/Ud9QOek2PD

? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 1, 2024

Com isso, o Vila Nova segue no topo da classificação, com 12 pontos. Já o Goiás segue na perseguição ao líder, com 11. O Aparecidense figura na sétima posição, com seis pontos, e o CRAC ocupa a 11ª colocação, com apenas dois.

Pernambucano

No Campeonato Pernambucano, duas equipes tradicionais do Brasil também entraram em campo. Pela sexta rodada da primeira fase, o Santa Cruz venceu o Porto por 3 a 1 no Estádio Lacerdão. Pedro Bortoluzo, Thiago de Oliveira e Caio Galvão fizeram os gols do time visitante, enquanto José Werison descontou para os donos da casa.