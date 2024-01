Augusto Melo planeja anunciar "pacotão" de reforços no Corinthians; veja nomes

Novo presidente do Corinthians, Augusto Melo planeja anunciar um "pacotão" de reforços nesse seu início de mandato. Além dos nomes tidos como certos, que podem ser anunciados nesta terça-feira (2), o clube segue ativo no mercado da bola para encorpar o elenco que vai disputar Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

O Corinthians deve anunciar as chegadas de Hugo (lateral esquerdo), Raniele (volante), Félix Torres (zagueiro), Diego Palácios (lateral esquerdo) e Rodrigo Garro (meio-campista). A expectativa é que o clube contrate, ao todo, cerca de 12 jogadores para a temporada de 2024.

O Timão quer mais um meia para dividir a armação das jogadas com Garro, que vem do Talleres. Benjamín Rollheiser, do Estudiantes, entrou na pauta do Alvinegro, mas é um nome considerado difícil.