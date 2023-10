Fortaleza lança camisa "Eiffel", uniforme em comemoração aos 105 anos do clube

A camisa é produzida no tecido Dry Ray, ideal para a prática esportiva. Além da Torre Eiffel aplicada com a tecnologia de embossing, que é um tipo de gravação em relevo, o uniforme ainda traz o escudo do Fortaleza em TPU, a Marca Leão 1918 na tecnologia 3D Touch e a assinatura do modelo "Eiffel", acompanhado de 5 estrelas, nas costas. Nas mangas e na gola há ainda a utilização de ribanas estilizadas, garantindo mais estilo à peça. O design fica completo com uma pequena faixa nos ombros, representando as cores do clube. A camisa de goleiro, na cor creme, apresenta aplicações em vermelho.

O novo uniforme da equipe já está à venda no site oficial do clube (leao1918.com.br). Nas lojas físicas, as vendas terão início nesta quarta-feira, pelo preço de R$ 299,99, com descontos para os sócios do Leão.