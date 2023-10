Flamengo, São Paulo e Corinthians têm as maiores médias de público do Brasileirão

Flamengo, São Paulo e Corinthians formam o top-3 das maiores médias de público do Campeonato Brasileiro até a 26ª rodada. O ranking foi organizado pelo jornalista Rodolfo Rodrigues.

Líder isolado com uma média de pouco mais de 54 mil torcedores a cada jogo como mandante, o Rubro-Negro é o primeiro colocado com folga. Em segundo lugar, o Tricolor chega com 46,6 mil e fica a frente do terceiro colocado Timão, que soma quase 40 mil.

O Palmeiras, na quinta colocação com mais de 36 mil torcedores de média em casa, fica atrás do Bahia, que leva ao seu estádio cerca de 37 mil pessoas. O RB Bragantino é o pior neste quesito entre os paulistas, ficando apenas na vice-lanterna, com pouco mais de 5 mil de média. Em 17º, vem o Santos, com 11,5 mil santistas a cada jogo como mandante.