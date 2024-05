Isaquias Queiroz vence com facilidade prova na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade

A competição na Hungria é o primeiro grande evento de Isaquias Queiroz na temporada em preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Após assegurar vaga para o Brasil no Mundial de 2023, o atleta não competiu no Pré-Olímpico das Américas da modalidade, no qual o Brasil obteve a cota no C2 500.

O C1 500 não está no programa de Paris-2024.

Vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, Isaquias reforçou os treinamentos nos últimos meses para retomar a boa fase antes da Olimpíada na França.

Campeão nos Jogos de Tóquio-2020 no C1 1000 e dono de quatro medalhas olímpicas, o atleta busca se tornar o recordista brasileiro em pódios na história dos Jogos Olímpicos.

Isaquias está encarando a Copa do Mundo como a preparação final para chegar forte em Paris-2024.