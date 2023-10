São Paulo tem apenas 42,8% de aproveitamento em pênaltis no Brasileirão de 2023

Vale lembrar que duas das quatro cobranças perdidas por atletas são-paulinos ainda resultaram em gols. No embate do primeiro turno frente o Inter, Luciano para em defesa de Keiller, mas marcou no rebote, assim como fez Alexandre Pato contra o Coritiba, após ter chute defendido por Matheus Cavichioli.

Além dos três jogadores já citados, o outro que desperdiçou um pênalti pelo São Paulo na atual edição do Brasileirão foi James Rodríguez. Por outro lado, Calleri (duas vezes) e Luciano foram os autores das penalidades convertidas pelo clube no Nacional.

Com sete marcações ? empatado com o Fortaleza ?, o Tricolor é o segundo clube com mais pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro de 2023. Apenas o Flamengo está acima, com oito. Em relação aos rivais, o Corinthians aparece logo atrás, com seis, enquanto o Santos soma cinco e o Palmeiras, apenas três.

Após o empate do último compromisso, o clube do Morumbi terá mais dez dias até o próximo compromisso no Brasileirão devido à paralisação das competições para mais uma data Fifa. O São Paulo, portanto, volta a campo em 18 de outubro (quarta-feira), quando visita o Goiás, às 21h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha, pela 27ª rodada.