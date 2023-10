Como é a sala do presidente do Vasco? Vimos o jogo contra o São Paulo de lá

Visão

Os fogos do time na entrada em campo foram vistos de perto. No primeiro tempo, porém, quando o Vasco atacava pela esquerda, dependendo do local em que estava, era necessário esticar o pescoço para ver o término da jogada.

No momento das substituições, devido à distância, havia dúvidas sobre quem entraria até a placa com a numeração subir.

Devido à posição da sala, para ver as imagens do telão era necessário ir a um ponto que fica na direção da mesa do presidente.

Ali em frente, porém, o pênalti foi defendido por Leo Jardim, na etapa inicial, e Gabriel Pec carimbou a trave, no segundo tempo.

Apesar do jogo não ter empolgado a torcida, da sala ficou um pouco mais complicado de indentificar os cantos da arquibancada logo de primeira.