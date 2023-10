Coritiba repudia ato de racismo flagrado na arquibancada no clássico com o Athletico-PR

Circula nas redes sociais um vídeo de torcedores do Coritiba imitando macaco em direção à torcida do Athletico-PR no clássico pela 25ª rodada do Brasileiro, no Couto Pereira, no último domingo. O clube tomou conhecimento e repudiou o ato em nota.

"O Coritiba Foot Ball Club vem a público manifestar repúdio a todo e qualquer ato de racismo e discriminação. Tais condutas não serão toleradas e são incompatíveis com os valores e a história do clube", declarou o clube.