Na ginástica, Brasil não se classifica por equipes, mas garante vagas individuais em Paris-2024

A equipe de ginástica masculina do Brasil não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Paris, que serão disputadas em 2024. Os brasileiros terminaram na 13ª colocação no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, e, por 0,165 pontos, ficaram de fora da zona de classificação. Ao menos, o Brasil poderá contar com até três vagas individuais no masculino, duas já garantidas.

Com 245,295 pontos, somados no último sábado, a equipe do Brasil não conseguiu ficar entre as 12 melhores. Apesar disso, o jovem Diogo Soares se classificou para a final individual geral, com 81,064, o que lhe garante nos Jogos de Paris.