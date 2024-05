Cruzeiro fala com agente de Cássio e estuda oferta ao ídolo do Corinthians

O Cruzeiro tem interesse no goleiro Cássio, do Corinthians.

O que aconteceu

O colunista Samir Carvalho informou na live do Corinthians que o Cruzeiro se reuniu com o empresário do goleiro Cássio nos últimos dias.

O Cruzeiro discutiu valores com o agente Carlos Leite e agora estuda uma proposta ao ídolo do Timão.