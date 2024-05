Colo-Colo x Fluminense: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

O Flu embarcou para o Chile com ausências. Renato Augusto não está na delegação após sentir dores no joelho direito, enquanto o atacante John Kennedy permanece afastado após atos de indisciplina. Samuel Xavier se recupera de problema na panturrilha e André de lesão no joelho direito.

Prováveis escalações

Colo-Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor e Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Esteban Pavez e Gonzalo Castellani; Cristián Zavala, Damián Pizarro e Carlos Palacios. Técnico: Jorge Almirón.

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Marquinhos e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Colo-Colo x Fluminense -- Libertadores

Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, Chile

Data e hora: 09 de maio de 2024, quinta-feira

Transmissão: ESPN e Star+