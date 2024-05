Atlético-MG vence Rosario e é o 1° classificado às oitavas da Libertadores

Os times voltam a jogar pela Libertadores na semana que vem. O Atlético-MG visita o Peñarol na terça-feira (14), enquanto o Rosario recebe o Caracas dois dias depois.

Classificação e jogos Libertadores

Como foi o jogo

O Atlético-MG dominou a 1ª etapa, mas parou na trave e no goleiro Broun. Os brasileiros pressionaram desde o apito inicial e tiveram as melhores chances do jogo, mas não conseguiram balançar as redes argentinas antes do intervalo.

No 2° tempo, os mineiros continuaram martelando e chegaram ao gol com Paulinho, que balançou as redes nos minutos finais e cravou, de fato, a classificação dos comandados de Gabriel Milito.

Gols e destaques

Brasileiros ao ataque. O Atlético-MG iniciou a partida pressionando a saída de bola dos argentinos e, com a bola, atacando em velocidade. Primeiro, Scarpa concluiu cruzamento de Arana e acertou a rede pelo lado de fora. Depois, Paulinho experimentou e obrigou Broun a trabalhar — Hulk também assustou, já na casa dos 12 minutos.