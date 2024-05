Milagres, sustos e gratidão: Carlos Miguel vive noite de glória em virada

O camisa 22 ainda superou sustos e contou com a "sorte de campeão". Ele viu o time potiguar carimbar a trave duas vezes, sendo uma à queima-roupa, e sofreu na etapa final um segundo gol que foi anulado pelo VAR por impedimento no limite da linha.

Carlos Miguel chegou à sua décima vitória em 14 jogos como titular no Alvinegro paulista — registrando aproveitamento de 71,4%. Com ele no onze inicial, o clube do Parque São Jorge só foi derrotado uma vez em três temporadas — pela Ponte Preta, neste ano.

O arqueiro assumiu a posição no jogo anterior, no triunfo diante do Fluminense, vem correspondendo em campo e ajudou o Corinthians a vencer duas partidas seguidas pela segunda vez em 2024.

Após ter fechado o gol, ele disse que se espelha em Cássio, desconversou sobre tê-lo desbancado e fez um agradecimento. Carlos Miguel reconheceu o tamanho do ídolo e destacou, tanto na entrevista pós-jogo como na zona mista, que ainda tem muito o que aprender com ele. O camisa 12 foi para o banco após seu forte desabafo, o que deu oportunidade ao então reserva imediato.

Agradeço muito ao Cássio, se estou aqui é porque ele me ajudou bastante. Aprendi muito e vou aprender muito ainda. Só agradeço pelo apoio. Ele trabalhou muito, não à toa está há 12 anos no clube, é o maior ídolo. Eu poder estar jogando é felicidade, mérito do trabalho dos nossos goleiros e dos preparadores. Carlos Miguel, na saída de campo