Artilheiro do Italiano, Lautaro quebra jejum e Inter goleia o Frosinone antes de 'jogo da taça'

Campeã com cinco rodadas de antecedência do Campeonato Italiano, a Internazionale não quer saber de cumprir tabela nas rodadas finais e continua dominando a competição. Nesta sexta-feira, na abertura da 36ª rodada, a equipe goleou o Frosinone, fora de casa, por 5 a 0. E o quarto gol foi o mais comemorado. Após nove partidas, o goleador Lautaro Martínez voltou a balançar as redes.

O jogo estava aos 34 minutos da segunda etapa quando o cruzamento de Thuram passou pelo artilheiro. Mas o defensor tentou tirar de calcanhar e mandou nos pés do argentino. 'Dono da área' no Italiano, o camisa 10 dominou e girou rápido, mandando no cantinho do goleiro.

Lautaro Martínez agradeceu aos céus pelo 24º gol anotado na atual edição do Italiano, em 32 partidas disputadas. Na beira do campo, o técnico Simone Inzaghi fez o gesto de "tirar a zica" ao celebrar o fim do jejum de seu astro, grande nome na conquista do título.

Campeã matematicamente no clássico com o Milan, na 33ª rodada, ao fazer 2 a 1, a Inter vai receber o troféu apenas na próxima rodada, agendada para o dia 19 de maio, no Giuseppe Meazza, diante da Lazio.

A Inter precisou de apenas 19 minutos para assumir o comando do placar. Frattesi aproveitou uma saída errada de jogo do Frosinone para colocar a campeã em vantagem. Varella mandou para Dimarco achar Thuram livre, tudo de primeira. O atacante cruzou e o jogador italiano apareceu livre para mandou às redes. O VAR ainda analisou um possível toque de mão de Frattesi no lance. O domínio foi no peito e o lance validado.

Diante de sua torcida, o Frosinone é quem deu as cartas no restante da primeira etapa. Brescianini quase empatou em batida colocada. Sommer voou para espalmar. Antes do intervalo, Cheddira ainda carimbou o travessão.

A Inter voltou do intervalo disposta a decidir a partida e ampliou com Arnautovic - ganhou chance desde o início - em lance semelhante ao gol inicial. Desta vez, foi Frattesi quem apareceu como garçom, ao tocar para o centroavante, livre.

O Frosinone desmontou com o segundo gol justamente em momento que aumentava a pressão. E o jogo virou um passeio. Buchanan ampliou, Lautaro desencantou e Thuram, em mais um gol de dentro da área, sem marcação, fechou a surra.