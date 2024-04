LDU x Botafogo: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

Será o primeiro jogo do Glorioso após a troca no comando técnico. O português Artur Jorge desembarcou no Brasil na última semana e iniciou o trabalho junto ao elenco, que vinha sendo comandado pelo interino Fabio Matias.

O Glorioso terá desfalques para a partida. O lateral-direito Rafael, o meia Eduardo e o atacante Savarino não viajaram. Damián Suárez cumpre suspensão.

Prováveis escalações

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Espinoza, Angulo; Alzugaray, Jhojan Julio e Alex Arce. Técnico: Josep Alcácer.

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Óscar Romero; Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

LDU x Botafogo -- Taça Libertadores

Local: Casa Blanca, em Quito, no Equador.

Data e hora: 11 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Transmissão: ESPN