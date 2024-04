Santos reavalia elenco e planeja saídas antes de contratações para Série B

Com o fim do Campeonato Paulista, a diretoria do Santos reavalia o elenco para diminuir custos mensais enquanto busca reforços para o Brasileiro.

O que aconteceu

A direção do Santos está avaliando saídas pontuais do elenco visando o Campeonato Brasileiro. A intenção é fazer uma espécie de limpeza no elenco após o fim do Paulista para que cheguem novos jogadores.

Marcelinho, que chegou ao Peixe por empréstimo da Tombense e tem vínculo até dezembro, será emprestado. O jogador está próximo de se apresentar no Juventude e já se despediu nas redes sociais. Ele foi contratado como uma aposta, mas não convenceu.