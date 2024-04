Fortaleza goleia Nacional Potosí e mantém 100% na Sul-Americana

Com a vitória, o Fortaleza reassumiu a liderança do Grupo D. A equipe brasileira tem seis pontos, e é seguida pelo Boca Juniors, com quatro. O Nacional Potosí, com um ponto, é o terceiro, e o Sportivo Trinidense (PAR), que ainda não pontuou, é o lanterna.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O próximo jogo do Fortaleza é pelo Campeonato Brasileiro. A equipe cearense estreia na competição nacional no próximo sábado (13) contra o São Paulo, no MorumBis.

O Nacional Potosí tem jogo decisivo na sequência do Campeonato Boliviano. No próximo domingo (14), a equipe encara o Universitario pelas quartas de final da competição.

Como foi o jogo

O Fortaleza teve uma grande exibição no primeiro tempo e construiu o placar elástico. Pode-se dizer que o primeiro gol do Fortaleza, aos 13 minutos, até demorou a sair, já que a equipe tricolor pressionou desde o início. Depois de abrir o placar, as chances se multiplicaram e os brasileiros marcaram mais três vezes - o quarto tento foi anulado por impedimento.

Sem desacelerar, o Fortaleza concretizou a goleada no início do segundo tempo. A equipe da casa seguiu em cima e marcou mais duas vezes nos quinze primeiros minutos da etapa final. Depois disso, os anfitriões ainda criaram algumas chances, mas diminuíram o ritmo, garantindo a vitória com tranquilidade.