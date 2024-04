Paredes revela reação de Di Maria após ameaças à família: 'Estava chorando'

Estávamos juntos nos Estados Unidos. Era tipo 7.30 horas da manhã, começaram a ligar para ele. Voltei a dormir e quando acordei, vi o Ángel sentado na cama, meio que a chorar e triste. Levantei-me com medo, porque não sabia o que tinha acontecido. E foi aí que me contou. Um familiar ligou-lhe e falou-lhe das ameaças. Paredes

A ameaça é para evitar um possível retorno de Di María ao futebol argentino. De acordo com o site "Infobae", os criminosos disseram no bilhete que matarão um membro da família do jogador se ele voltar a Rosário.

O jogador foi revelado pelo Rosario Central, um dos principais clubes da cidade. Segundo Paredes, Di Maria não deve mais retornar ao Rosario Central.