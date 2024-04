Sob olhar de Dorival, Grêmio dá vexame contra o Huachipato na Libertadores

Como foi o jogo

Os tricolores começaram pressionando e criaram a primeira chance clara, mas logo foram surpreendidos. Logos aos 23 segundos, Soteldo acertou a trave do Huachipato. No entanto, os chilenos saíram na frente aos 12 minutos, no primeiro chute ao gol, com Loyola aproveitando bola mal afastada.

Grêmio criou chances, teve gol anulado, mas o Huachipato fez mais um antes do intervalo. Sem se abalar, os tricolores passaram a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque, criaram chances claras e até marcaram um gol - anulado por impedimento. Nos acréscimos, os chilenos fizeram o segundo em lance muito parecido com o do primeiro gol, com Montes.

Renato Portaluppi mexeu, mas quem melhorou foi o Huachipato. O Grêmio voltou com duas alterações, mas o Huachipato continuou mais perigoso. No segundo tempo, os chilenos criaram mais, acertaram a trave e tiveram um gol anulado, merecendo até mais um gol.

Soteldo, do Grêmio, no jogo contra o Huachipato, pela Libertadores Imagem: Maxi Franzoi/Agif

Lances importantes:

Na trave! Aos 23 segundos, Galdino escapou bem pela direita e cruzou. Na primeira chance, Soteldo cabeceou na trave!