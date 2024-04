Quantos jogos faltam para Endrick se despedir do Palmeiras?

Apresentação para a Copa América também atrapalha o Palmeiras. A partir do dia 3 de junho, Endrick não poderá atuar mais pelo Palmeiras. Essa é a data de apresentação dos convocados por Dorival Júnior para os atletas que atuam no futebol brasileiro.

A despedida de Endrick do futebol brasileiro seria no dia 2 de junho, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O último jogo da cria no Allianz Parque seria contra o Vasco, dia 26 de maio, às 16h (de Brasília). As datas podem sofrer alterações pela CBF.

Dos 14 jogos possíveis para Endrick atuar, metade serão disputados com mando do Palmeiras e a outra fora de casa. O palmeirense não terá muitas chances de acompanhar os últimos toques na bola do atleta com a camisa alviverde.

Os jogos do Palmeiras até a despedida de Endrick

Liverpool - 11/04 - Libertadores (casa)

Vitória - 14/04 - Brasileirão (fora)