Flu sofre, mas é salvo por Marquinhos e empata na estreia na Libertadores

O Tricolor carioca arrancou um pontinho e divide o segundo lugar do Grupo A com o Alianza Lima. O líder é o Colo-Colo, que venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 no outro jogo da rodada.

Classificação e jogos Libertadores

A equipe de Fernando Diniz, que teve uma série de desfalques, perdeu Renato Augusto ainda no primeiro tempo, com dores. O técnico não pôde contar com nomes como Cano, Ganso, Manoel e Keno, lesionados, além dos suspensos John Kennedy e Diogo Barbosa.

O Flu volta a campo na terça-feira que vem (9) para enfrentar o Colo-Colo, no Maracanã. Fora da final do Carioca, o time tricolor não jogava desde o dia 16 de março e também não atua neste final de semana.

Curiosidades: A partida no Peru não contou com a temida "altitude", já que Lima fica no nível do mar.

Como foi o jogo

Arias, do Fluminense, no jogo contra o Alianza Lima, pela Libertadores Imagem: Ernesto Benavides/AFP

O Fluminense começou controlando a bola, mas não conseguia achar espaços na defesa peruana. O Tricolor carioca explorou as laterais e povoou seu campo de ataque, só que sem sucesso. O time da casa se retrancou, deixou o adversário trocar passes no meio de campo e esperava pacientemente.