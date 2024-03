Sabino era desejo antigo do São Paulo e tem aval interno de Muricy

Muricy é o principal entusiasta do zagueiro internamente. O ex-treinador gosta de Sabino e acredita que ele tem potencial para jogar no Tricolor.

A situação de Sabino mudou neste ano diante do contrato próximo ao fim. O jogador sofreu com lesões em 2023, a última em outubro que o tirou do restante da temporada.

Em reformulação, o Sport topou antecipar o final do vínculo que iria até abril. O clube pernambucano facilitou a saída diante de uma conversa com o estafe do jogador.

Sabino está em fase final de recondicionamento físico, mas sua estreia irá depender dos treinamentos com o São Paulo. O jogador assinou um vínculo curto, até junho, e de produtividade como um teste no Tricolor.

