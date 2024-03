Payet participa de jantar e presenteia Lula e Macron com camisas do Vasco

O francês Payet, meia do Vasco, participou de evento com Lula, presidente do Brasil, e Emmanuel Macron, presidente da França.

O que aconteceu

O camisa 10 cruz-maltino esteve em jantar ontem, em São Paulo. O evento foi restrito a convidados e aconteceu no hotel Rosewood.

Ele presenteou os presidentes dos dois países com camisas do clube. Payet foi liberado do treino de hoje (28), com aval da diretoria. O jogador participou das atividades de ontem, antes de viajar.