Como fica o estádio do Corinthians durante período sem jogos

A Neo Química Arena oferece opções tanto para o público infantil como para o adulto. No Camarote Arena Kids, por exemplo, é possível realizar festas de aniversário e oferecer às crianças a experiência de um dia de jogador. Já o Bar do Zeca, do cantor Zeca Pagodinho, explora a gastronomia em um ambiente de boteco com ênfase no samba, enquanto o Fielzone oferece estrutura para até 2.600 pessoas e funciona como restaurante e espaço para eventos.

O torcedor ainda pode agendar visitas ou fazer cerimônias especiais. O Tour Casa do Povo e o Museu do Povo ficam disponíveis ao público, e podem ser realizados no estádios eventos como casamentos, ensaios fotográficos e workshops, ou mesmo um sobrevoo de helicóptero.

Nossa expectativa é a de que neste período sem partidas do Corinthians a gente possa realizar algo em torno de 20 festas. Alessandro Tomazelli, sócio-diretor da Companhia do Tomate, que gerencia o Arena Kids

O Fielzone atua como um importante ponto de lazer para os corintianos e todos aqueles que buscam algum tipo de entretenimento em dias sem jogos. O Corinthians também é sócio do espaço e recebe parte do valor que é arrecadado no camarote

Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, que administra o Fielzone

Os estabelecimentos representam uma fonte de renda ao clube, mas não suprem a lacuna dos jogos — cada partida representa uma renda líquida de R$ 1,4 milhão. O Corinthians já arrecadou R$ 14,85 milhões de receita bruta com os seis jogos disputados no estádio em 2024, tendo recebido R$ 8,42 milhões líquidos.