Ex-Botafogo precisou de apenas um gol para virar fenômeno no Uruguai

Do início avassalador no Botafogo, Matheus Babi guarda apenas as boas lembranças. Quatro anos depois de ver uma enxurrada de apelidos — como Babigol e Ibabimovic — tomarem as redes sociais, o atacante busca a retomada na carreira. Hoje, a realidade está em Montevidéu, capital do Uruguai, defendendo o Peñarol.

Mas tão longe de casa, bastou um gol para ele virar fenômeno. Parado por torcedores nas ruas, recebido com festa no aeroporto, a fase 'celebridade' arrancou sorrisos do centroavante em entrevista ao UOL.

Fenômeno na torcida

Simpatia sempre foi um dos fortes de Babi. Logo de cara, se tornou xodó da torcida do Botafogo, onde viveu melhor momento de sua trajetória no Brasil.