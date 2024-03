JP Sampaio diz por que clubes fecharam treinos para pais de atletas da base

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, explicou os motivos pelos quais os clubes fecharam os treinos para pais de jogadores da base.

O que aconteceu

JP Sampaio avaliou que, muitas vezes, a pressão dos pais afeta o rendimento dos jovens atletas. Ele deu a declaração em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar amanhã (18), às 10h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.