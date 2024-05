Laura Pigossi e Naef vencem de virada e vão à final em Zagreb

Brasil na final do W75 de Zagreb! A brasileira Laura Pigossi voltou à quadra nesta quinta-feira (16) para a disputa das semifinais em duplas do torneio. Ao lado da suíça Celine Naef, ela venceu de virada a dupla Zhibek Kulambayeva e Sapfo Sakellaridi, do Cazaquistão e Grécia, respectivamente. A partida durou 1h32 e teve o placar de 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 10/6.

Classificada à final do torneio, Laura Pigossi (número 2 do Brasil e 125 do mundo) busca repetir o resultado conquistado há duas semanas atrás na Alemanha. Na ocasião, a brasileira esteve ao lado da inglesa Samantha Murray, e venceu o W100 em duplas de Wiesbaden.

O jogo

Uma dupla que deu liga! Laura Pigossi e Celine Naef mostraram, novamente, que são uma equipe sólida e consistente. Isso porque, na partida de hoje, elas souberam reagir após saírem perdendo por 1 a 0. No set inicial, foram apenas três games com chances de quebra para ambas as duplas, todos confirmados. Kulambayeva e Sakellaridi venceram o serviço adversário no sexto game, sofreram a quebra na nona disputa, mas fecharam a parcial com uma quebra no décimo game.