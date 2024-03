Convocados por Dorival perdem pênaltis, e Arsenal avança na Champions

Os Gunners voltam às quartas de final da Liga dos Campeões depois de 14 anos. Na temporada 2009/2010, o Arsenal venceu justamente o Porto na última vez em que passou das oitavas.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O rival do Arsenal nas quartas da Champions League ainda não foi definido. O sorteio dos confrontos está marcado para a próxima sexta-feira (15).

Agora, o time de Mikel Arteta volta suas atenções para a Premier League, onde encara o Manchester City, fora de casa, após a Data Fifa. O clássico está marcado para o dia 31 de março. Já o Porto entra em campo no próximo sábado (16) e recebe o Vizela no Campeonato Português.

Como foi o jogo

Talento do maestro! Com dificuldades para reverter a derrota de 1 a 0 no jogo de ida, os Gunners viram Odegaard chamar a responsabilidade. Aos 40 minutos da etapa inicial, o meia driblou dois defensores e deu passe no capricho para Trossard. O belga apareceu dentro da área e bateu colocado para abrir o placar.

Pressão inglesa! Bem postado, o Porto dificultou as ações ofensivas do Arsenal. No segundo tempo, os portugueses começaram mais presentes no campo de ataque, mas logo voltaram a sofrer com a pressão dos donos da casa.